Ein 24-jähriger Mann ist im Offenburger Gifiz-See bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Bei einer mehrstündigen Suche nach dem Mann wurden zahlreiche Rettungskräfte und zwei Hubschrauber eingesetzt, wie die Polizei in Offenburg (Ortenaukreis) berichtete.

Ein 24-jähriger Mann ist im Offenburger Gifiz-See bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Bei einer mehrstündigen Suche nach dem Mann wurden zahlreiche Rettungskräfte und zwei Hubschrauber eingesetzt, wie die Polizei in Offenburg (Ortenaukreis) berichtete.

Der Mann habe sich mit einen anderem Mann bereits in der Nacht am See aufgehalten und dort gebadet. Eine Zeugin habe dann am Freitagmorgen den rufenden Begleiter bemerkt, der nach seinem vermissten Freund suchte. Taucher entdeckten die Leiche des 24-Jährigen schließlich im See. Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst offen. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.

Mitteilung