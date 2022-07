Die Projektpartner von "Stuttgart 21" haben den Weg für den Bau des Pfaffensteigtunnels für die Gäubahn freigemacht. 270 Millionen aus dem Budget für den Umbau des Bahnknotens und den Bau des neuen Tiefbahnhofs sollen in die Erstellung der neuen Röhre zwischen Böblingen und dem Landesflughafen fließen, wie Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag in Stuttgart mitteilte. Der Bund sichere die Finanzierung der weiteren Kosten zu.