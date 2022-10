Gleich zwei Züge haben auf der Bahnstrecke am Bahnhof Essendorf in Oberschwaben auf die Schienen gelegte Metallgegenstände überfahren und wurden dadurch beschädigt. Unbekannte hatten nach Polizeiangaben vom Sonntag die massiven Hebevorrichtungen für den Gleisbau, die am Parkplatz neben dem Bahnhof gelagert wurden, auf die Schienen gebracht. Zugreisende und Bahnmitarbeiter blieben bei dem Vorfall am Freitag unverletzt.