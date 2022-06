Regionalzüge entlang der touristischen Ziele in Baden-Württemberg sind auch am Pfingstsonntag von Passagieren stark genutzt worden. Nach Auskunft der Deutschen Bahn war die Nachfrage auf einem ähnlich hohen Niveau wie am Samstag. Grund der starken Nachfrage sind die Feiertage und die Einführung des 9-Euro-Tickets. So war der RE2 von Karlsruhe über Offenburg nach Konstanz laut Beobachtern vor Ort total belegt. Reisende standen vereinzelt im Türbereich, und auch das Fahrradabteil war sehr voll. Die meisten Räder waren beladen mit Taschen und Zelten.