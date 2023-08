Sieben polizeiliche Suchen lagen gegen den Mann vor, jetzt wurde der 33-Jährige in Basel von einer Streife der Bundespolizei in einem Zug entdeckt und festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lagen gegen den Mann Gesuche und Haftbefehle aus unterschiedlichen Gründen und Ländern vor: unbezahlte Geldstrafen, Verstoß gegen Bewährungsauflagen, Besitz von Betäubungsmitteln. Ihm wird zudem ein Verstoß gegen das Asylgesetz sowie die Entziehung Minderjähriger - das ist meistens der Versuch, das eigene Kind entgegen der Sorgerechtsregelung zu betreuen - zur Last gelegt. Auch Italien hatte einen europaweiten Suchvermerk gegen den Mann eingerichtet: Er darf nicht nach Italien einreisen.