Die Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim haben das Spitzenspiel gegen SCMU Craiova gewonnen und ihren dritten Sieg in der Gruppenphase des Europe Cup gefeiert. Der Bundesligist siegte am Mittwochabend in der rumänischen Universitätsstadt Craiova mit 102:81 (49:36) und revanchierte sich für die Hinspielniederlage vor einem Monat. Beste Werfer für Crailsheim, das seinen zweiten Platz in der H verteidigte, waren Arunas Mikalauskas mit 19 und Maurice Stuckey mit 18 Punkten.