Ratiopharm Ulm bleibt im Basketball-Eurocup auf Erfolgskurs. Der deutsche Meister gewann am Mittwoch dank eines starken Schlussspurts mit 94:91 (49:46) gegen den polnischen Club Slask Breslau. Mit einer Bilanz von 4:1 Siegen rangieren die Ulmer in der Gruppe B unter den besten sechs Teams, die sich für die nächste Runde qualifizieren.

Bis zur Pause lief es bei den Gastgebern nach Plan. Mit drei Punkten Vorsprung ging die Mannschaft von Meistertrainer Anton Gavel in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ging bei Ulm lange Zeit überhaupt nichts mehr. Die in der Gruppe noch sieglosen Gäste drehten das Match und lagen nach dem dritten Viertel mit 77:64 vorn. Ein fulminanter Endspurt und 15 Punkte in Serie sorgten doch noch für den knappen 94:91-Erfolg. Karim Jallow kam als bester Schütze beim Gavel-Team auf 20 Punkte.

