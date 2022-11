Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im Eurocup ihren dritten Sieg im sechsten Spiel eingefahren. Am Mittwoch bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Anton Gavel in Kaunas den ukrainischen Club Prometey Slobozhanske mit 106:105 (53:43) und gewann wettbewerbsübergreifend ihr viertes Auswärtsspiel nacheinander. Prometey trägt aktuell seine Heimspiele im Baltikum aus und ist in dieser Saison auch in der lettisch-estnischen Basketball-Liga aktiv.