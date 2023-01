Ludwigsburg scheitert in der Champions League

Basketball Ludwigsburg scheitert in der Champions League

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Champions-League den Einzug in die Runde der besten 16 Mannschaften verpasst. Der Bundesligist gab am Mittwochabend gegen Limoges CSP eine 36:16-Führung nach dem ersten Viertel noch aus der Hand und unterlag dem Club aus Frankreich mit 94:96 (51:39) nach Verlängerung.

Dadurch setzten sich die Gäste mit 2:1 in der Best-of-three-Serie durch. Das erste Duell in der MHP-Arena hatten die Ludwigsburger noch für sich entschieden (85:81), dann aber in Frankreich deutlich verloren (62:82).

Den entscheidenden Versuch versenkte mit Ablauf der Uhr Bryce Jones, der mit 26 Punkten auch der beste Werfer der Partie war. Für Ludwigsburg war Prentiss Hubb mit 24 Punkten am treffsichersten.

