Kurz vor dem Saisonstart haben die MHP Riesen Ludwigsburg US-Basketballer Marcus Garrett verpflichtet. Der 24 Jahre Defensivspezialist wechselt erstmals aus den USA nach Europa und erhielt einen Vertrag bis Mitte 2024, wie der Bundesligist mitteilte. Der Point Guard kam in der Saison 2021/22 auf zwölf NBA-Spiele für die Miami Heat.

"Er bringt eine neue Dimension in unser Team, ist unfassbar vielseitig, kann defensiv vier Positionen verteidigen", sagte Trainer Josh King. Allerdings befindet sich Garrett nach Club-Angaben auf einer "Comeback-Mission" nach einer Handgelenksverletzung.

Die Ludwigsburger starten am Freitag gegen die Veolia Towers Hamburg in die neue Bundesliga-Saison, in die der FC Bayern als Favorit geht. "Jedes Team, das im Frühjahr seinen besten Basketball spielt, hat eine Meisterschaftschance", sagte der Ludwigsburger Coach King in einer dpa-Umfrage zu den Prognosen: "Hinter den Euroleague-Teams gibt es viele Mannschaften mit Außenseiterchancen. Diesen Anspruch haben viele Clubs, selbstverständlich auch wir. Dennoch geht’s für uns nicht um die Postseason, sondern nur um den ersten Gegner - also Hamburg. Meisterfavorit ist für mich München."

