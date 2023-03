Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben die Vorrunde im Eurocup mit einer überzeugenden Vorstellung erfolgreich beendet. Am letzten Spieltag setzte sich das Team von Cheftrainer Anton Gavel am Mittwoch gegen den rumänischen Club Cluj-Napoca mit 91:71 (45:32) durch. Durch den elften Sieg im 18. Spiel gehen die Ulmer als Dritter ihrer Vorrundengruppe in die KO-Runde.