Ratiopharm Ulm fehlt nach einer Machtdemonstration nur noch ein Sieg bis zum ersten Meistertitel in der Basketball-Bundesliga. Das Team von Trainer Anton Gavel gewann am Mittwochabend das dritte Finalspiel deutlich mit 112:84 (53:30) gegen die Telekom Baskets Bonn und führt die Serie nun mit 2:1-Siegen an. Im Modus Best-of-five würde den Ulmern schon ein weiterer Heimsieg am Freitagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) genügen, um die Meisterschaft zu gewinnen.