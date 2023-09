Bevor die Weltmeister aus München und Berlin in die Basketball-Bundesliga starten, legt der Meister direkt vor. Die Ulmer Profis sehen sogar einen Fortschritt im Vergleich zum Titeljahr.

Nach dem gelungenen Saisonstart ertönte für Basketball-Meister ratiopharm Ulm die eher aus der Formel 1 bekannte Siegerhymne. Mit dem schwungvollen Intro von George Bizets Oper Carmen gingen Publikumsliebling Thomas Klepeisz und seine Teamkollegen auf eine kurze Ehrenrunde. Der 90:85-Erfolg über die Niners Chemnitz rundete am Mittwoch einen gelungenen Abend mit Meisterehrung und hochgezogenem Banner in der bestens gefüllten Arena von Neu-Ulm ab. "Das sind einfach nur Emotionen pur. Richtig viele und positive Gedanken. Die Halle hat es wieder zurückgezahlt, was wir in der letzten Saison geleistet haben", sagte Klepeisz beim neuen Sportsender Dyn.

Ohne die bekannten Abgänge Yago dos Santos und Bruno Caboclo stimmte 17 Tage nach Deutschlands denkwürdigem WM-Triumph aber längst nicht alles. "Wenn wir mal zehn Punkte vorne sind, müssen wir das bestätigen. Das muss noch besser werden", monierte Nicolas Bretzel, der mit 13 Zählern hinter Karim Jallow (16) zweitbester Werfer war. Hinter Topfavorit FC Bayern München und dem entthronten Serienmeister Alba Berlin gelten die Ulmer auch als Titelverteidiger höchstens als drittgrößter Titelanwärter der neuen Saison.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als sich Ulm erst im Verlauf der Spielzeit steigerte, ist diesmal gleich der Start gelungen. "Man sieht, dass wir dieses Jahr mehr bereit sind. Letztes Jahr hatten wir da viele Probleme. Wir haben viele Spieler, die gut was einbringen können", sagte Bretzel. Neben dem Banner gab es für die Profis auch sogenannte Meisterringe, die sonst nur in der nordamerikanischen Profiliga NBA üblich sind.

