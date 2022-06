Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg sind im Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft an Titelverteidiger Alba Berlin gescheitert. Die Schwaben verloren am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 67:73 (37:35) und damit auch die Serie best of five glatt mit 0:3. Der Berliner Finalgegner wird zwischen Bayern München und den Telekom Baskets Bonn ermittelt.