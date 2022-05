Die MHP Riesen Ludwigsburg haben den Finaleinzug in der FIBA Basketball Champions League verpasst. Der Basketball-Bundesligist verlor am Freitag in Bilbao sein Halbfinalspiel gegen Baxi Manresa mit 55:63 (35:35). Mit einer Quote von 28,6 Prozent aus dem Feld war die schwache Offensivleistung ausschlaggebend für die Niederlage.