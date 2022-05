Die MHP Riesen Ludwigsburg haben die Saison in der Champions League als Dritter abgeschlossen. Beim Final Four in Bilbao gewann der Basketball-Bundesligist am Sonntagabend das Spiel um Platz drei gegen Hapoel Holon aus Israel klar mit 88:68 (42:29). Im Halbfinale am Freitag hatten die Ludwigsburger gegen den spanischen Club Baxi Manresa mit 55:63 (35:35) verloren und damit den Einzug ins Finale verpasst. Gegen Holon war Justin Simon mit 27 Punkten bester Werfer im Team von Trainer John Patrick.