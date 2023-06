Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat Gerüchte dementiert, wonach er zeitnah in seine Heimat Heidelberg zurückkehren könnte. "Es ist mit keinem Verein gesprochen worden außer dem FC Bayern", schrieb der 29 Jahre alte Flügelspieler am Sonntag bei Twitter. Das Fachblatt "Big" hatte am Morgen berichtet, Zipser könne von Pokalsieger FC Bayern München zu den MLP Academics Heidelberg wechseln.