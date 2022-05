Der Baustoffkonzern Heidelbergcement zeigt sich trotz eines Ergebnisrückgangs im Auftaktquartal weiter zuversichtlich für das laufende Jahr. «Das erste Quartal 2022 war kein einfaches für Heidelbergcement», sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Mittwoch nach Börsenschluss. Auch wenn die Unsicherheiten in Bezug auf Energie- und Rohstoffverfügbarkeit sowie -kosten hoch blieben, sehe das Unternehmen nach wie vor eine gute Nachfrage nach seinen Produkten in allen Regionen. Die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.