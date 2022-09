Der Bau von Freiflächen-Solaranlagen und Windrädern ist nach Schätzung der Raumplaner der Regionalverbände und des Bauministeriums auf mehr als der Hälfte der Landesfläche möglich. Das veranschaulichen sogenannte Planhinweiskarten, die Wohnungsbauministerin Nicole Razavi am Montag in Stuttgart vorstellte. "Die Karten machen sichtbar, wo im Land jetzt schon was geht, wo es sich für Projektierer lohnt, genau hinzuschauen", sagte die CDU-Politikerin.