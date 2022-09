Vor der Bauministerkonferenz der Länder an diesem Donnerstag in Stuttgart hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vor einem Rückgang bei neu fertiggestellten Wohnungen in diesem und im kommenden Jahr gewarnt. "Das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen jährlich ist weiter weg als bisher", sagte IW-Experte Michael Voigtländer der "Rheinischen Post" (Donnerstag).