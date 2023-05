Baden-Württemberg will einem Zeitungsbericht zufolge verstärkt um ausländische Investoren werben und auf eine "aktive Ansiedlungsstrategie" setzen. Das berichtet die "Südwest Presse" unter Berufung auf eine Vorlage für die Kabinettssitzung am Dienstag. Demzufolge sollen vor allem Unternehmen, die "in besonders wachstumsstarken Technologie- und Geschäftsfeldern" tätig sind, in den Südwesten gelockt werden.