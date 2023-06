So viele Menschen wie nie zuvor sind laut Statistischem Landesamt im Jahr 2022 nach Baden-Württemberg gezogen. Insgesamt seien dies im vergangenen Jahr etwa 504.300 Menschen gewesen, teilte die Behörde am Montag in Stuttgart mit. Davon seien rund 385.900 Menschen aus dem Ausland und etwa 118.400 Menschen aus anderen Bundesländern gekommen.