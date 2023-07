Innerhalb von Deutschland wird die Bevölkerung im Südwesten weiterhin am ältesten. Ein neugeborener Junge kann heute in Baden-Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von 79,7 Jahren hoffen, ein Mädchen auf 84,1 Jahre. Das zeigen die neusten Sterbetafelberechnungen für den Zeitraum von 2020 bis 2022, die das Statistische Landesamt am Dienstag veröffentlichte. Jungen aus dem Südwesten haben bei Geburt demnach die Aussicht auf eine 17 Monate höhere Lebenserwartung als im Bundesschnitt, bei den Mädchen sind es 11 Monate mehr. Gegenüber dem Vor-Corona-Zeitraum 2017 bis 2019 ist die Lebenserwartung aber jeweils um 0,1 Jahre gesunken.