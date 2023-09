Der Anteil der Zwillingsgeburten in Baden-Württemberg steigt. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, gebaren 1674 Frauen im Südwesten im Jahr 2022 Zwillinge. Damit kamen bei jeder 62. Geburt Zwillinge auf die Welt. Der Anteil der Zwillingsgeburten an allen Geburten liegt somit bei 1,6 Prozent - das entspricht einer Erhöhung von mehr als der Hälfte gegenüber dem Jahr 1980.