Bei einem Frontalzusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto bei Unlingen (Kreis Biberach) sind zwei Sanitäter schwer verletzt worden. Die 45 Jahre alte Fahrerin und der 21 Jahre alte Beifahrer des Rettungswagens mussten aus dem total zerstörten Fahrzeug herausgeschnitten werden. Beide wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach wurde der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, der in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten war, bei dem Unfall leicht verletzt.