Ein Betrunkener hat in Biberach für einen Autounfall mit vier Verletzten gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, rammte der 38-Jährige mit seinem Auto am Samstagmorgen einen Wagen, der auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Die vier Insassen in den beiden Autos wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten zwei der Frauen in umliegende Krankenhäuser, die anderen beiden fuhren selbst zum Arzt.