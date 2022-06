Drei betrunkene Männer haben in der Nacht zum Montag in Biberach mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen. Ein Bürger meldete dies der Polizei, die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an. Sie trafen auf drei Männer im Alter zwischen 20 und 42 Jahren. Alle drei waren betrunken und gaben sich laut Polizei ahnungslos. Jedoch fanden die Beamten eine Pistole, die mit Schreckschussmunition geladen war. Sie wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Nun laufen Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.