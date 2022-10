Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann hat sich "tief beunruhigt" von den enttäuschenden Resultaten der neuen Studie zu den Leistungen von Viertklässlern im Südwesten gezeigt. "Das ist nicht akzeptabel", sagte der Grüne am Dienstag in Stuttgart. Man werde die Daten jetzt in der Regierung genau analysieren und dann weitere Maßnahmen ergreifen. Er warnte jedoch davor, wie die Gewerkschaft GEW nach zusätzlichen Lehrkräften zu rufen. Das sei "immer dieselbe Leier. Die hat mit dem Problem nichts zu tun". Es gehe nicht um die Zahl der Lehrkräfte, sondern um die Qualität des Unterrichts.