Auf der Suche nach Schulleiterinnen und Schulleitern in Baden-Württemberg arbeitet das Kultusministerium an Verbesserungen. Bei einem Modellversuch bekommen Rektoren und Direktoren Schulverwaltungs-Assistenzen zur Seite gestellt. "Diesen Modellversuch wollen wir auswerten und prüfen, ob wir hier weitere Schritte gehen können", sagte Ministerin Theresa Schopper (Grüne) der "Rhein-Neckar-Zeitung" in Heidelberg. An 276 von etwa 4500 Schulen ist der Posten der Rektorin oder des Rektors derzeit nicht besetzt.