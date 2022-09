Kultusministerin Theresa Schopper rechnet mit mehr als den bislang erwarteten rund 30.000 geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine an baden-württembergischen Schulen. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an unsere Schulen kommen, noch einmal deutlich zunehmen wird", sagte die Grünen-Ministerin am Donnerstag in Stuttgart. An manchen Orten würden die Kapazitätsgrenzen an den Schulen erreicht, warnte sie.