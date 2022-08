Verkommt das Leistungsprinzip an den Schulen im Südwesten? Die baden-württembergische Kultusministerin hat sich heftig gegen diese Kritik aus dem Philologenverband gewehrt. Verbandschef Ralf Scholl hatte moniert, dass Schule zu einem Schonraum verkomme und sich viel zu viele Lehrkräfte nur noch am Prinzip des "Nicht-Beschämens der Schüler" orientierten. "Da muss ich ehrlich sagen, ganz unabhängig von Ziffernnoten oder andere Rückmeldungen: Ich will eigentlich gar kein Kind beschämen", sagte Ministerin Theresa Schopper der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Das ist nicht Sinn und Aufgabe von Schulen, Kinder zu beschämen und sie runterzuputzen." Kindern mit Defiziten müsse man zwar klar sagen, dass sie noch üben müssten. "Aber ihnen zu sagen, dass sie da der Trottel vor dem Herrn sind, das gehört nicht in die Schule."