Drittklässler in Baden-Württemberg haben Defizite in den Bereichen Deutsch und Mathematik. Das ist das Ergebnis der jüngsten bundesweiten Vergleichsarbeiten (Vera), an denen 89.000 Jungen und Mädchen teilnahmen. Zu viele Schülerinnen und Schüler erreichten nicht die Mindeststandards für den Grundschulabschluss beim Lesen, in der Rechtschreibung sowie in Mathematik, wie das Kultusministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.