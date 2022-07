Und jährlich grüßt das Murmeltier: Das Land spart Geld, indem es befristet angestellte Lehrkräfte und Jungpädagogen über den Sommer entlässt. Ein unhaltbarer Zustand, finden nicht nur Lehrerverbände, sondern auch die jungen Grünen.

Trotz großem Fachkräftemangel in den Schulen schickt das Land etwa 8000 bis 9000 Lehrkräfte über die Sommerferien in die Arbeitslosigkeit. Kein anderes Bundesland entlasse so viele befristet angestellte Lehrerinnen und Lehrer sowie fertige Referendare über die sechseinhalb Wochen im Sommer, obwohl sie im nächsten Schuljahr gebraucht werden, kritisierte Monika Stein, Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), am Donnerstag in Stuttgart. "Es ist eine Schande."