Bei Niedrigwasser am Bodensee wie in diesem Sommer sollten Menschen mit Gehbeeinträchtigung zukünftig einen besseren Zugang zu Schiffen erhalten. Das fordert der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland. "Wir investieren im Moment zwar vielerorts in Barrierefreiheit und bauen Hürden für Menschen mit Handicap ab. An die Häfen hat dabei aber kaum jemand gedacht", hieß es in einer Verbands-Mitteilung am Mittwoch.