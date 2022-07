Dutzende mit Blumen geschmückte Boote sind am Montagmorgen von der kleinen Gemeinde Moos aus über den Bodensee nach Radolfzell gefahren. Die traditionelle Mooser Wasserprozession hat als Wallfahrt ihren Ursprung im ausgehenden 18. Jahrhundert, als die Bewohner von Moos von einer in Süddeutschland grassierenden Viehseuche verschont blieben. 1797 legten sie das Gelübde ab, jedes Jahr am Montag nach dem dritten Sonntag im Juli dafür zum Dankgottesdienst ins Münster zu ziehen.