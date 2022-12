Die Tür eines Kleinflugzeugs hat sich am Freitag in der Luft verselbstständigt und ist in den Garten einer Sozialstation in Meckenbeuren am Bodensee gekracht. Das Elektroniksystem des Fliegers habe den Piloten über die Fehlfunktion der Tür noch vor Start informiert, erklärte eine Polizeisprecherin.