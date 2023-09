Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 33 bei Markdorf (Bodenseekreis) sind fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet ein 82-Jähriger am Sonntagabend vermutlich wegen einer medizinischen Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort gegen einen weiteren Wagen.