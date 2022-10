Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Böblingen ist ein 26-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 39-jährige Fahrer des anderen Autos erlitt bei der Kollision am Freitag auf der B14 zwischen Nufringen und Gärtringen schwere Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der 26-Jährige war gegen 18.00 Uhr mit seinem Wagen auf der B14 unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenspur fuhr. Dort krachte er frontal in ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge landeten dann auf dem Grünstreifen, der Wagen des 26-Jährigen blieb auf der Seite liegen. Beide Männer waren laut Polizei in ihren Autos eingeklemmt. Sie wurden von der Feuerwehr befreit und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B14 war an der Unfallstelle mehrere Stunden voll gesperrt.

Pressemitteilung