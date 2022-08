Ein Schwimmer hat einen sechs Jahre alten, bewusstlosen Jungen in einem Freibad in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) aus dem Wasser gezogen. Das Kind habe am Freitag nur noch schwache Vitalfunktionen gezeigt, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mit. Der Junge kam in einem kritischen Gesundheitszustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Notfall kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.