Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 295 nahe Renningen (Kreis Böblingen) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 52-Jährige am Freitagabend auf der B295 in Richtung Renningen unterwegs, als ein Autofahrer links auf die B295 einbog und ihm dabei die Vorfahrt nahm.