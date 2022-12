Nach einem Unfall auf der Autobahn 8 am Donnerstagabend sind zwischen Leonberg West und Dreieck Leonberg drei von vier Fahrspuren gesperrt. Das teilte die Polizei in Ludwigsburg mit. An dem Unfall in Fahrtrichtung München seien drei Fahrzeuge beteiligt gewesen, bei einem sei ein Totalschaden verursacht worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.