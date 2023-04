Ein Mann ist nach Schüssen am Böblinger Bahnhof vorübergehend festgenommen worden. Der 41-Jährige ist verdächtig, mit einer Schreckschusswaffe auf einem Bahnsteig mehrmals auf den Boden geschossen und einen Menschen damit bedroht zu haben, wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Er durfte das Revier am späten Dienstagabend aber wieder verlassen, sagte ein Sprecher.

Hintergrund der Schüsse am Dienstagmittag war den Angaben nach ein Streit am Bahnsteig zwischen mehreren Menschen. Nach den Schüssen waren sie geflüchtet. Laut Bundespolizei griff eine Streife den betrunkenen Verdächtigten am selben Abend an einem Treppenaufgang des Bahnhofs auf und nahm ihn widerstandslos fest. Den Angaben zufolge hatte er eine Schreckschusswaffe im Hosenbund. "Der Tatverdächtige war kooperativ, hat sich nicht gewehrt", sagte der Sprecher der Bundespolizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe 2,6 Promille ergeben.

Worüber die Menschen gestritten haben, werde gerade ermittelt, sagte der Sprecher außerdem. Man gehe von vier bis fünf Beteiligten aus. Ob dies Zeugen oder mögliche Geschädigte seien, sei unklar. Der festgenommene Mann sei polizeilich bekannt, unter anderem wegen Eigentums- und Gewaltdelikten. Auch mit dem Waffengesetz sei er schon in Konflikt geraten.

