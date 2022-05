Zehn Monate nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im Kreis Böblingen mit drei Toten hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ihren Bericht vorgelegt. Demnach verlor der 62-jährige Pilot am Morgen des 17. Juli kurz nach dem Start in Stuttgart in dichten Wolken die Kontrolle über den Flieger vom Typ «Piper» und stürzte bei Steinenbronn in einen Wald, teilte die Bundesstelle am Donnerstag in Braunschweig mit. Sie stuft es als sehr wahrscheinlich ein, dass der Pilot nicht gut genug im Training war, «um das Flugzeug kontrolliert in Wolken manuell zu steuern».