Bei Sanierungsarbeiten in Schwäbisch Hall ist ein Mann mit einem Bohrhammer auf eine Patrone gestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 34-Jährige am Montagabend beim Bohren in einem Wohnhaus auf ein "einbetoniertes Geschoss" gestoßen, das dadurch explodierte. Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.