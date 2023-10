Box-Oldie Firat Arslan will seine lange Profikarriere mit einem großen Titel beenden. "Ich will der älteste Box-Weltmeister werden, den es bislang gab", sagte der 53-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag). Arslan kämpft am Samstag (18.30 Uhr) in der Göppinger EWS-Arena gegen den 18 Jahre jüngeren Edin Puhalo aus Bosnien-Herzegowina um den WBA-Gold-World-Titel im Cruisergewicht.