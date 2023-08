Ein Feuer in einem Metallbetrieb in Eislingen (Landkreis Göppingen) hat einen Schaden von etwa zwei bis drei Millionen Euro verursacht. Ein Mensch sei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ob es sich dabei um einen oder eine Mitarbeiterin der Härterei oder jemanden aus der Feuerwehr handelte, war zunächst nicht bekannt. Als Brandursache werde ein technischer Defekt an einer Maschine vermutet. Das Feuer war nach Angaben des Polizeisprechers nach knapp drei Stunden gelöscht. Eine Härterei ist für gewöhnlich eine Abteilung in Metallbetrieben, in der Metalle gehärtet werden.