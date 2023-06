Bei dem Brand eines Traktors und einer Ballenpresse bei Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) ist ein Schaden von über 200.000 Euro entstanden. Traktor und Rundballenpresse gingen am Sonntagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 22-jährige Fahrerin konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Der Traktor brannte vollständig aus, darüber hinaus kam es zu kleineren Flächenbränden auf dem Feld. Circa 52 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz und konnten das Feuer löschen.