In einer Containerunterkunft für Flüchtlinge in Offenburg (Ortenaukreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens 130 Menschen seien am Freitagabend evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Das Feuer habe auf mehrere Container übergegriffen, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar.