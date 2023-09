Bei einem Brand in einem ehemaligen Gasthof in Zwingenberg (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein geschätzter Schaden in Höhe von 100.000 bis 150.000 Euro entstanden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. Ihren Angaben zufolge geriet der Dachstuhl des Gebäudes am Freitagmorgen in Brand.