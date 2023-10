Die Feuerwehr hat in Freiburg eine Frau und einen Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz Freiburg am Samstag mitteilte. Ein weiterer Mensch wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus.